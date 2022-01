Formule 1

Formule 1 : Ferrari est en quête du «nouveau Charles Leclerc» !

Publié le 15 janvier 2022 à 9h35 par La rédaction

A l'occasion de la présentation de la cuvée 2022 de la Ferrari Driver Academy, Mattia Binotto ne cache pas ses ambitions et sa volonté de dénicher le futur Charles Leclerc.

Comme toutes les grandes marques en Formule 1, Ferrari s'appuie sur une académie de jeunes pilotes qui sont formés pour devenir les futurs champions du monde. Mercedes (Russell, Ocon) et Red Bull (Verstappen, Gasly, Vettel) ont sorti déjà de nombreux pilotes importants, et la Scuderia n'est pas en reste avec Charles Leclerc. Mattia Binotto a d'ailleurs présenté la cuvée 2022 de la Ferrari Driver Academy avec en figure de proue Mick Schumacher et Arthur Leclerc, le frère de l'actuel pilote de la Scuderia . Oliver Bearman, James Wharton ou encore la féminine Maya Weug font parties des autres noms à retenir. Au total ils sont 10 à représenter la FDA et Mattia Binotto espère bien dénicher parmi eux le nouveau Charles Leclerc.

Binotto compte sur la Ferrari Driver Academy