Formule 1 : Quand Mick Schumacher s'imagine... chez Mercedes !

Publié le 16 janvier 2022 à 15h35 par P.L.

L'année 2021 a été celle des débuts de Mick Schumacher en Formule 1. Au cours de la saison, l'Allemand a fait des progrès significatifs au volant de sa monoplace de chez Haas. Mais le pilote de 22 ans ne sait pas encore s'il serait en mesure de gagner avec une Mercedes.

En 2021, Mick Schumacher a été lancé dans le grand bain avec Haas. Après avoir fait ses preuves en Formule 2, l’Allemand a pu faire ses débuts en Formule 1 la saison dernière. Si l’on prend en compte seulement ses résultats, on ne peut pas dire que sa première année dans l'élite de la discipline soit une franche réussite, lui qui a terminé à la 19e place du classement général. Cependant, le fils du mythique septuple champion du monde a fait quelques progrès au fil de l’année qui ne sont pas passés inaperçus. Mais est-ce que cela peut être suffisant pour lui permettre de décrocher une victoire s’il était au volant d’une Mercedes ? Mick Schumacher ne le sait pas encore.

«Vous ne savez si vous pouvez gagner une course dans une Mercedes qu’une fois que vous y êtes réellement»