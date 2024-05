MMA : Khabib Nurmagomedov pourrait faire son retour à l’UFC

Florian Barré

Khabib Nurmagomedov pourrait être en grande difficulté. L'ancien champion des poids légers de l'UFC, considéré comme l'un des plus grands athlètes de l'histoire du sport, a été impliqué dans diverses entreprises depuis qu'il a pris sa retraite en 2020 après le décès de son père. Et c’est à cause de ces aventures que l’homme de 35 ans se retrouve aujourd’hui en difficulté avec le fisc russe. Une situation qui pourrait pousser « The Eagle » à revenir dans l’octogone ?

Alors que beaucoup pensent que sa retraite était prématurée et l’a empêché de consolider son héritage en tant que plus grand combattant de MMA de tous les temps, Khabib Nurmagomedov n’a jamais regardé en arrière. C’est à ces entreprises qu’il donne maintenant son sang, sa sueur et ses larmes. Cependant, selon plusieurs rapports, The Eagle devrait 3,3 millions de dollars (soit un peu plus de 300 millions de roubles) au service fédéral des impôts de Russie, l'agence de recouvrement des impôts du pays.

Plusieurs sanctions possibles

Cette nouvelle résulte du fait que l’agence fiscale a découvert des irrégularités présumées dans les documents de plusieurs sociétés actuellement ou anciennement détenues par Nurmagomedov. S’il est reconnu coupable, l’ancien champion pourrait faire face à de lourdes sanctions :



- une amende de 200 à 500 000 roubles, ou un montant équivalant à son salaire sur une période de deux à trois ans

- travail forcé jusqu'à trois ans

- une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six ans

Khabib, forcé de revenir combattre à l’UFC ?

Avec le fardeau financier récemment découvert, de nombreux fans se demandent si Nurmagomedov envisagerait un retour à l'UFC pour un salaire rapide. Bien sûr, The Eagle pourrait facilement négocier plus de 3,3 millions de dollars pour un combat retour contre l’un des meilleurs poids légers ou welters de la liste. Cela pourrait même atteindre un salaire à huit chiffres si un match revanche se produisait face à Conor McGregor. Quoi qu’il en soit, le principal intéressé a laissé planer le doute sur son compte Instagram en postant une photo de lui en sueur, avec des gants de boxes et un regarde déterminé.