Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher reçoit un vibrant hommage après sa première saison en F1 !

Publié le 15 janvier 2022 à 14h35 par La rédaction

Mick Schumacher a pu faire ses débuts en Formule 1 en 2021. Et le pilote allemand a fait l'unanimité chez Haas. Ainsi, son ingénieur de piste a fait un constat similaire aux dirigeants de l'écurie concernant le sérieux dont il a fait preuve toute la saison.

En 2021, Mick Schumacher a pu faire ses débuts en Formule 1 à bord de la monoplace de chez Haas. Après avoir fait ses gammes en Formule 2, le pilote de 22 ans a été lancé dans le grand bain. Et pour une première année, ses résultats n’ont pas été spécialement glorieux, lui qui a terminé la saison à la 19e place. Toutefois, le fils du légendaire septuple champion du monde a fait l’unanimité au sein de son écurie, notamment sur le plan mental. Mick Schumacher a également su se faire apprécier de son ingénieur de piste.

« Mick est très professionnel, très calme et toujours très clair »