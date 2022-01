Formule 1

Formule 1 : L'étonnante confidence de Mick Schumacher...

Publié le 14 janvier 2022 à 14h35 par A.M.

En pleine préparation pour la saison 2022, Mick Schumacher reconnaît qu'il n'a pas pu travailler sur simulateur pour la simple et bonne raison que Haas n'en a pas.

La saison 2022 s'annonce très particulière puisque la réglementation en Formule 1 va être totalement chamboulée tant sur plan de la mécanique et du design des monoplaces, que sur les budgets. Par conséquent, la hiérarchie pourrait être complétement relancée et les écuries de bas de classement auront leur mot à dire. C'est notamment le cas de Haas, seule équipe qui n'a pas marqué de point la saison dernière. Cependant, Mick Schumacher, en pleine préparation pour la saison prochaine, reconnait qu'il ne peut pas utiliser de simulateur et découvrira donc sa monoplace lors des essais hivernaux.

«Nous n’avons pas notre propre simulateur»