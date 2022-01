Formule 1

Formule 1 : Villeneuve rend hommage à Verstappen après son sacre en 2021 !

Publié le 16 janvier 2022 à 14h35 par P.L. mis à jour le 16 janvier 2022 à 14h44

Au terme d'une intense rivalité avec Lewis Hamilton en 2021, Max Verstappen a décroché son premier titre mondial de sa carrière. Et selon Jacques Villeneuve, le Néerlandais méritait ce sacre.

Tout au long de la saison 2021, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont livrés une importante rivalité. À chaque course, les deux pilotes se sont rendus coup pour coup, à tel point que le titre a dû se décider lors de la dernière course, à Abu Dhabi. Et après un Grand Prix riche en rebondissements, c’est Max Verstappen qui s’est imposé pour être sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière. Depuis, le Néerlandais voit une pluie d’hommages s’abattre sur lui. Et Jacques Villeneuve n’a pas dérogé à la règle.

« Max méritait le championnat »