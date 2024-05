Real Madrid : Mbappé prépare son transfert... depuis 10 ans !

Jean de Teyssière

Le PSG a reçu la nouvelle en même temps que tout le monde en visionnant la vidéo de Kylian Mbappé : son numéro 7 ne prolongera pas et quittera le club fin juin. La suite ? Kylian Mbappé devrait signer au Real Madrid qui patiente avant d'annoncer la nouvelle puisque le club est encore engagé en Ligue des Champions. Ensuite, tout va s'accélérer et Mbappé va vivre un rêve qu'il avait déjà anticipé il y a 10 ans.

Ce vendredi, sur les coups de 20 heures, une vidéo de moins de 4 minutes est publiée sur les réseaux sociaux de Kylian Mbappé. Dans celle-ci, il annonce qu'il quitte le PSG, qu'il ne prolongera pas. La fin d'une ère pour le PSG, le début d'une nouvelle pour son prochain club, qui devrait être le Real Madrid.

Mbappé, bientôt un joueur du Real Madrid ?

En Espagne, cela ne fait plus aucun doute : Kylian Mbappé va signer et a même déjà signé au Real Madrid. Chez les dirigeants madrilènes, on ne va pas se presser d'annoncer la nouvelle, le club ayant encore une finale de Ligue des Champions à disputer le 1er juin prochain, face à Dortmund.

Il se voyait déjà au Real Madrid en 2014