Grand retour à l’OM, c’est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l’OM prépare la succession de Jean-Louis Gasset, plusieurs pistes sont étudiées pour s’asseoir sur le banc marseillais, y compris celle menant à Habib Beye, qui a annoncé son départ du Red Star. Et pour Nabil Djellit, ce profil correspond aux attentes marseillaises.

La fin de saison de l’OM va être marquée par la course à une qualification européenne, mais également par la quête du successeur de Jean-Louis Gasset. Et alors que Paulo Fonseca semble tenir la corde, Nabil Djellit verrait plutôt Habib Beye.



EXCLU @le10sport : Le PSG est toujours dans la course pour Xavi Simons. Le joueur n'a pris aucune décision et n'en prendra pas tant que sa saison avec Leipzig n'est pas terminéehttps://t.co/90rVovCei0 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 10, 2024

Djellit valide l’arrivée de Beye à l’OM

« C’est un jeune coach qui a des idées et de la légitimité. Il a été en national, dans un championnat difficile. Il a réussi à faire monter le Red Star, non pas seulement avec des résultats mais aussi une manière de jouer. Je le trouve charismatique », assure le journaliste au micro de La Chaîne L’EQUIPE , avant de poursuivre.

«Je ne vois pas pourquoi Habib Beye ne pourrait pas entraîner l’OM»