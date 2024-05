Top 14 : L’avenir d’un ovni de Galthié bientôt scellé ?

Arnaud De Kanel

Il en rêvait, et il l'a fait ! Désireux de représenter le XV de France, Emmanuel Meafou, l'ovni du Stade Toulousain, a connu sa première sélection face au Pays de Galles. Un véritable accomplissement qui vient récompenser un début de carrière époustouflant sur les rives de la Garonne. Autant amoureux de la France que de la ville Rose, le deuxième ligne devrait même poursuivre l'aventure avec l'équipe d'Ugo Mola.

Emmanuel Meafou était très attendu avec le XV de France. Au sortir d'une saison époustouflante avec le Stade Toulousain, le puissant deuxième ligne né en Nouvelle-Zélande avait bien l'intention de participer à la Coupe du monde avant que World Rugby refuse la dérogation. Une frustration qui ne l'a malgré tout pas enterré. Meafou a été appelé par Fabien Galthié pour le Tournoi des VI Nations mais il a du faire l'impasse sur les trois premiers matchs en raison d'une blessure avant d'honorer sa première sélection face au Pays de Galles. Galthié a été conquis par son nouvel ovni qui continue de se sentir bien en France, à tel point qu'il serait sur le point de prolonger avec son club actuel, le Stade Toulousain.

Top 14 : Le Stade Toulousain s’enflamme pour Dupont https://t.co/rrr4zMltfg pic.twitter.com/lc9WMcevAl — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

«J’espère rester ici toute ma carrière»

Il y a bientôt un mois de cela, Emmanuel Meafou avait clamé son envie de prolonger avec le Stade Toulousain, club qu'il a rejoint en 2018. « Moi, j’espère rester ici toute ma carrière. On parle de contrat mais c’est un papier. J’ai envie de tout gagner avec Toulouse jusqu’à la fin. Je me sens Français et Toulousain. » Son vœu devrait être exaucé.

Meafou va prolonger !