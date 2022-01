Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Mercedes... Alfa Romeo annonce la couleur pour Bottas en 2022 !

Publié le 17 janvier 2022 à 13h35 par P.L.

En 2022, Valtteri Bottas pilotera à bord de la monoplace d'Alfa Romeo. Le Finlandais est d'ailleurs considéré comme la pièce maîtresse de l'équipe suisse selon Frédéric Vasseur.

Après cinq saisons passées aux côtés de Lewis Hamilton chez Mercedes, Valtteri Bottas s’est engagé avec Alfa Romeo pour l’exercice 2022. Désormais, le Finlandais ne sera plus dans l’ombre du Britannique, lui qui était la cible de certaines critiques malgré ses bonnes prestations pour l’écurie allemande. Chez Alfa Romeo, on mise grandement sur l’expérience du pilote de 32 ans pour faire des progrès significatifs comparé à 2021. D'ailleurs, Valtteri Bottas est désormais considéré comme la pièce maîtresse de l’équipe suisse comme l’a explique Frédéric Vasseur.

« Bottas sera la pièce maîtresse de notre projet. Ce ne sera pas comme chez Mercedes, où il a toujours été dans l'ombre de Lewis »