Formule 1 : Hamilton, polémique... Un ancien pilote interpelle la FIA !

Publié le 17 janvier 2022 à 11h35 par P.L.

Lors du dernier Grand Prix de 2021, la décision de Michael Masi a certainement coûté le titre à Lewis Hamilton face à Max Verstappen. Ainsi, Johnny Herbert a invité la FIA à prendre une décision pour son directeur de course, qui pourrait créer une situation inconfortable avec le Britannique pour la première course de 2022.

Le dernier Grand Prix de la saison 2021 n’a pas manqué de provoquer énormément de bruit autour de lui. Et pour cause, alors que Lewis Hamilton filait tout droit vers un huitième titre mondial, l’apparition de la voiture de sécurité après l’accident de Nicholas Latifi a totalement ruiné ses plans. Plus précisément, c’est la décision de Michael Masi de permettre aux retardataires positionnés entre Max Verstappen et le pilote de Mercedes de se dédoubler pour le dernier tour qui a permis au Néerlandais de s’imposer face au Britannique. Depuis, Lewis Hamilton pourrait ne pas avoir décoléré contre le directeur de course de la FIA. Ainsi, Johnny Herbert a une nouvelle fois réclamé le départ de Michael Masi, affirmant que sa présence pour le premier Grand Prix de 2022 pourrait créer une situation inconfortable.

« A la place de Lewis, je serais très, très en colère si Masi était autorisé à continuer »