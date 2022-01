Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Fernando Alonso sur son retour en F1 !

Publié le 16 janvier 2022 à 16h35 par T.M.

En 2021, Fernando Alonso a pu faire son grand retour en Formule 1 au volant d’une Alpine. Une chance énorme dont est bien conscient l’Espagnol.

Pendant deux saisons, Fernando Alonso a pris du recul avec le monde la Formule 1. Fin 2018, l’Espagnol quittait ainsi McLaren pour relever de nouveaux défis, que ce soit en Indycar, en rallye ou même avec le Paris-Dakar. Mais en 2021, le double champion du monde est revenu à ses premiers amours, revenant ainsi dans les paddocks. Alonso s’est ainsi engagé avec Alpine, devant alors le coéquipier d’Esteban Ocon. Et alors que cela s’est plutôt bien passé pour le pilote de 40 ans, il mesure bien sa chance.

« J'ai eu le luxe de revenir lorsque je l'ai souhaité »