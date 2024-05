Mbappé : Divorce au PSG, les tensions sont énormes !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a loupé sa sortie sur la scène européenne. Pour sa dernière sous le maillot du PSG en Ligue des champions, le joueur de 25 ans a raté sa partie face au Borussia Dortmund ce mardi soir en demi-finale. Journaliste pour Le Parisien, Dominique Séverac a tenté de trouver une explication. Les tensions en coulisses avec ses dirigeants pourraient constituer un élément de réponse.

Kylian Mbappé imaginait quitter le PSG sur une victoire en Ligue des champions. C'est raté. Pourtant favori sur le papier, le club parisien ne s'est pas montré à la hauteur face au Borussia Dortmund. Défait au Parc des Princes ce mardi soir par l'équipe allemande, la formation de Luis Enrique a dit adieu à ses rêves de victoire. Titularisé, Kylian Mbappé s'est encore loupé. Transparent, l'international français semblait ailleurs. Selon Dominique Séverac, les explications de cette mauvaise passe son multiples.

Mercato : Le PSG a choisi son gardien pour l'année prochaine ! https://t.co/ljxKucQot7 pic.twitter.com/YFsv86T2WH — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

Le blues de Mbappé expliqué

Lors d'une session de questions/réponses organisée par Le Parisien, le journaliste a laissé entendre que Mbappé était perturbé par la situation qui entoure son avenir au PSG. « Je pense que le problème est dans la tête, le fait de vivre sa dernière saison avec Paris. Un divorce qui en coulisses n'est pas tout rose. On en saura plus quand il prendra la parole (...) Sa mauvaise passe vient d'une lassitude mentale vis à vis de son employeur. C'est la relation entreprise - salarié qui est en cause entre le PSG et Kylian Mbappé » a-t-il confié.

La gestion de Luis Enrique pointée du doigt