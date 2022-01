Formule 1

Formule 1 : Alpha Romeo justifie son choix fort pour ce pilote français !

Publié le 17 janvier 2022 à 16h35 par T.M.

Alors que c’est donc Guanyu Zhou qui accompagnera Valtteri Bottas chez Alpha Romeo en 2022, Frédéric Vasseur a justifié son choix de ne pas faire confiance à Théo Pourchaire.

Pour la saison 2022, Alpha Romeo va aligner un tout nouveau duo. Alors que Kimi Raïkkönen et Antonio Giovinazzi étaient dans les baquets la saison dernière, ce sont désormais Valtteri Bottas et Guanyu Zhou qui vont y prendre place. Alors que la Finlandais débarque de Mercedes, le Chinois va lui faire ses grands débuts en Formule 1. Une place qui aurait également pu revenir à Théo Pourchaire, membre de l’académie Sauber, qui a été excellent en Formule 2. Alpha Romeo en a décidé autrement et Frédéric Vasseur s’est expliqué.

« Trop risqué »