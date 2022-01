Formule 1

Formule 1 : Les grandes ambitions de Valtteri Bottas avec Alfa Romeo !

Publié le 17 janvier 2022 à 21h35 par B.L.

La saison prochaine, Valtteri Bottas pilotera pour Alfa Romeo. Le Finlandais n'a pas caché avoir de grandes ambitions avec sa nouvelle écurie.

Après être resté dans l'ombre de Lewis Hamilton pendant cinq années chez Mercedes, Valtteri Bottas va jouer un nouveau rôle en 2022. Le Finlandais va en effet défendre les couleurs d'Alfa Romeo, avant-dernière du classement des constructeurs la saison dernière. Néanmoins, le pilote de 32 ans compte réussir quelques gros coups avec l'écurie italienne. Valtteri Bottas espère ainsi avoir l'occasion de monter sur un podium.

« Nous devrions être en mesure d’être constamment dans les points »