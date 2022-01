Formule 1

Formue 1 : Le coup de gueule d'Alain Prost après son départ d'Alpine !

Publié le 18 janvier 2022 à 12h35 par A.M.

Au lendemain de son annonce de quitter son poste de directeur non-exécutif chez Alpine, Alain Prost a lâché ses vérité et il ne cache pas sa déception.

C'est une petit tremblement de terre qui secoue Alpine. Après l'annonce du départ du directeur de l'écurie Marcin Budkowksi, c'est Alain Prost qui a décidé de quitter son poste de directeur non-exécutif qu'il occupait depuis 2015. C'est un sacré coup de balai qui fait suite au départ de Cyril Abiteboul l'an dernier au moment où l'écurie Renault est devenue Alpine. Très ambitieuse, la marque française change tout à deux mois du début de la saison 2022 qui s'annonce très ouverte avec le changement de réglementation. Laurent Rossi, qui avait succédé à Cyril Abiteboul il y a un an, est désormais le grand patron de l'écurie Alpine. Il sera prochainement rejoint l'ancien boss d'Aston Martin, Otmar Szafnauer. Et dans une interview accordée à L'Equipe , Alain Prost ne cache pas sa déception.

«Je sentais qu'il y avait beaucoup de jalousie»