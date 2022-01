Formule 1

Formule 1 : Après son départ, Alain Prost dézingue Alpine !

Publié le 17 janvier 2022 à 23h35 par B.C.

Alors que son départ a été annoncé ce lundi, Alain Prost n’a pas apprécié le fait que cette nouvelle ait fuité dans les médias.

Après avoir terminé le championnat du monde à la cinquième place au classement des constructeurs, Alpine réalise de grands changements en interne. Quatre jours après l’annonce du départ de Marcin Budkowski, le directeur exécutif, c’est au tour d’Alain Prost de quitter ses fonctions. Le Français occupait un poste de directeur non exécutif depuis 2019, après avoir été consultant et ambassadeur chez Renault. Quelques heures après cette annonce, Alain Prost a poussé un gros coup de gueule contre l’écurie.

« Aucun respect »