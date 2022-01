Formule 1

Formule 1 : Les mots forts de McLaren sur Daniel Ricciardo !

Publié le 18 janvier 2022 à 9h35 par B.L.

Malgré une saison mitigée pour sa première année chez McLaren, Daniel Ricciardo semble faire l'unanimité au sein de l'écurie britannique. Le président de cette dernière, Zak Brown, a tenu à mettre en avant les qualités du pilote australien.

Daniel Ricciardo sort d'une année en demi-teinte avec McLaren. Auteur d'une première partie de saison compliquée, l'Australien aura dû attendre le 12 septembre et le Grand Prix d'Italie pour briller en 2021. L'Australien s'est en effet imposé à Monza, sa première victoire depuis 2018. Et pour Zak Brown, président de McLaren, Daniel Ricciardo apporte énormément à l'écurie britannique.

« C’est un plaisir de l’avoir dans le garage »