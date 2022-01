Formule 1

Formule 1 : Le message fort de George Russell sur Mercedes !

Publié le 18 janvier 2022 à 18h35 par T.M.

Alors que George Russell prend encore ses marques du côté de chez Mercedes, le Britannique a eu des mots forts concernant sa nouvelle écurie.

Pour cette nouvelle saison, Mercedes a décidé de changer son duo de pilotes. Si le doute persiste encore et toujours concernant la présence ou non de Lewis Hamilton en 2022, une chose est sûre : George Russell a remplacé Valtteri Bottas. Après 5 ans passés chez Mercedes, le Finlandais a rejoint Alpha Romeo, tandis que c’est donc le Britannique qui est venu le remplacer. Le début d’une nouvelle expérience pour Russell, qui ne s’en fait visiblement pas trop concernant sa collaboration avec Mercedes.

Russell est conquis