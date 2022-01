Formule 1

Formule 1 : La grosse sortie Daniel Ricciardo sur Ferrari et McLaren !

Publié le 18 janvier 2022 à 14h35 par B.L.

Lors des deux dernières saisons, Ferrari et McLaren ont retrouvé le devant de la scène. De quoi faire le bonheur de Daniel Ricciardo, qui pilote pour l'écurie britannique.

Derrière la puissance colossale de Mercedes et de Red Bull, Ferrari et McLaren tentent de tirer leur épingle du jeu. En 2021, les deux écuries historiques se sont en effet livrées une belle bataille pour la troisième place du classement des constructeurs. Finalement, c'est Ferrari qui est montée sur le podium à la fin de la saison. Pour Daniel Ricciardo, le retour au premier plan de Ferrari et McLaren ne peut être qu'une bonne chose pour la Formule 1. L'Australien est ainsi revenu sur sa lutte avec la Scuderia l'an passé.

« Ferrari et McLaren sont deux des plus grandes équipes de tous les temps »