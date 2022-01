Formule 1

Formule 1 : Un énorme changement pour Hamilton ? La réponse de McLaren !

Publié le 19 janvier 2022 à 12h35 par A.M.

Bien que l'avenir de Lewis Hamilton reste en suspens, Zak Brown, patron de McLaren, est persuadé que le Britannique poursuivra sa carrière et reviendra encore plus fort.

Les questions qui entourent Lewis Hamilton sont nombreuses depuis la fin de la saison dernière. Probablement bouleversé par la perte de son titre mondial lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, le pilote Mercedes laisse planer le doute sur son avenir, au point que les rumeurs d'une possible retraite prenne de l'ampleur. Et même s'il décide de revenir afin de tenter de glaner un huitième titre, dans quel état d'esprit sera-t-il après le terrible dernier tour vécu à Abu Dhabi ? Autant de questions qui restent sans réponse face au mutisme de Lewis Hamilton. Mais Zak Brown, patron de l'écurie McLaren, a un avis tranché sur ces sujets.

«Je ne vois pas cela altérer son pilotage lorsqu’il remettra son casque»