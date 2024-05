PSG : Un coup de génie à la Guardiola pour Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Au PSG, Luis Enrique a déjà vu son destin d’ancien joueur et entraîneur du FC Barcelone le rattraper. En effet, le coach du Paris Saint-Germain a, hasard du tirage au sort de la Ligue des champions, dû retrouver le Barça en quarts de finale. Résultat, Enrique a éliminé son club de cœur de la compétition. Et il semble que Luis Enrique soit en passe de réaliser un triste record détenu par le Barça l’année du sacre de l’équipe de Pep Guardiola en C1. Explications.

En Allemagne, le PSG a perpétué une triste tradition de sa saison. En effet, dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain se déplaçait sur la pelouse du Borussia Dortmund mercredi soir (0-1). Au Signal Iduna Park, les montants ont vibré. En seconde période, Kylian Mbappé a tapé le poteau droit du but de Gregor Kobel, avant qu’Achraf Hakimi en fasse de même quelques secondes plus tard, mais au niveau du poteau gauche. Et cette malchance dans le dernier geste n’est pas inédite pour le PSG depuis le début de cette édition de Ligue des champions.

Ousmane Dembélé le maudit, abonné aux montants

Lors de la défaite concédée par le PSG au Parc des princes face au FC Barcelone le 10 avril dernier lors du quart de finale aller de Ligue des champions, Ousmane Dembélé avait trouvé les montants sur sa tentative du plat du pied. Poteau sortant. Et avant le double poteau trouvé mercredi soir par Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, il y en a eu un autre signé « Dembouz ».



Pendant la phase de poules, Ousmane Dembélé avait déjà été malchanceux. Sur la pelouse de l’AC Milan, le champion du monde tricolore avait été privé d’un but à San Siro par la barre transversale (1-2).

Vitinha malheureux en poules… encore face à Dortmund !

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont à leur tour été privés d’un but coup sur coup mercredi soir à cause des montants de Gregor Kobel. Néanmoins, ce ne fut pas les uniques situations contre le Borussia Dortmund cette saison. En phase de poules, en septembre 2023, Vitinha avait lui aussi buté sur les montants du BvB lors de la rencontre PSG - Dortmund qui avait finalement tourné en faveur du Paris Saint-Germain (2-0).

Le PSG peut égaler le triste record du Barça de Guardiola… avant l’apothéose ?

En tout, le PSG a touché 10 fois les montants pendant cette campagne de Ligue des champions. Une maladresse et malchance qui ne sont cependant pas sans pareille. Car en effet, sur les 20 dernières éditions de la C1, un club a fait pire que le Paris Saint-Germain. En 2010/2011, le FC Barcelone de Pep Guardiola avait tapé à 11 reprises les poteaux et barres transversales. Mais au final, l’équipe de Guardiola, Lionel Messi, Xavi Hernandez et bien d’autres avaient été sacrés champions d’Europe face à Manchester United en finale (3-1).



Et alors que le PSG se trouve aux portes de la finale à Wembley le 1er juin prochain quand bien même les hommes de Luis Enrique se sont inclinés sur la plus petite des marges à Dortmund face au Borussia en demi-finale aller (1-0), l’histoire pourrait être belle pour le PSG s’il venait à imiter la malchance du FC Barcelone de 2011 avec une Ligue des champions à la clé.