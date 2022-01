Formule 1

Formule 1 : McLaren fait une annonce fracassante sur l'avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 19 janvier 2022 à 9h35 par A.M.

Patron de l'écurie McLaren, Zak Brown laisse planer un gros doute sur l'avenir de Lewis Hamilton qui se terre dans le silence depuis la fin de la précédente saison.

Depuis le 12 décembre, Lewis Hamilton n'a donné aucune nouvelle, laissant ainsi planer le doute concernant son avenir en Formule 1. Et pour cause, de nombreuses rumeurs circulent concernant une possible retraite du Britannique après la polémique qui a émaillé le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi qui a vu Max Verstappen remporter le titre de champion du monde dans le dernier tour. Un silence inquiétant qui laisse donc penser que le septuple Champion du monde pourrait prendre sa retraite au sommet de son art. D'ailleurs, Zak Brown, patron de l'écurie McLaren, ne serait pas surpris si Lewis Hamilton décidait de tout plaquer.

«Personne ne devrait prendre pour acquis qu'il va revenir»