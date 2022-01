Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso pourrait retrouver une vieille connaissance chez Alpine !

Publié le 18 janvier 2022 à 20h35 par A.C.

Actuellement chez Alpine, Fernando Alonso pourrait voir l’un de ses anciens collaborateurs le rejoindre, puisqu’une place a été laissée vacante avec le départ d’Alain Prost.

L’heure est au changement chez Alpine. En fin de contrat, le directeur non-exécutif Alain Prost n’a pas été renouvelé et a donc quitté l’écurie de Formule 1 pas vraiment en très bon terme avec ses désormais anciens dirigeants. « Je suis très déçu de la manière dont cette nouvelle a été annoncée aujourd’hui. Il avait été décidé que nous l’annoncerions ensemble avec Alpine F1. Aucun respect, désolé ! » s’est emporté le quadruple champion du monde, dans les colonnes de L’Équipe . « C’est une question de respect. Les relations devenaient de plus en plus compliquées. Je sentais qu’il y avait beaucoup de jalousie ». Plusieurs noms sont déjà évoqués pour le remplacer, mais il y en a un que Fernando Alonso connait très bien...

Flavio Briatore pourrait reprendre du service