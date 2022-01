Formule 1

Formule 1 : Le constat de Fernando Alonso sur son arrivée chez Alpine !

18 janvier 2022

Après avoir fait son retour en 2021 en Formule 1, Fernando Alonso a pu observer de nombreux changements au sein d'Alpine. L'Espagnol a ainsi constaté l'évolution de l'écurie française depuis l'époque de Renault.

À 40 ans, Fernando Alonso est toujours présent au sein du paddock. En 2021, l'Espagnol a fait un retour remarqué chez Alpine après deux ans d'absence en Formule 1. Au mois de novembre dernier, le double champion du monde a notamment réussi à accrocher le podium lors du Grand Prix du Qatar, une performance que Fernando Alonso n'avait plus réalisé depuis 2014. Le pilote de l'écurie Alpine l'assure, la Formule 1 a grandement évolué par rapport à sa période chez Renault à la fin des années 2000.

« C’est le jour et la nuit par rapport à 2009 »