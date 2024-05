Boxe : Ryan Garcia positif au test antidopage, Haney réagit !

Florian Barré

C’est une nouvelle qui vient secouer le monde de la boxe. Ryan Garcia aurait été testé positif à un médicament interdit améliorant la performance lors d'un test effectué avant sa victoire contre Devin Haney. Et si son succès est remis en question, l’Américain se défend avec véhémence. Une défense qui fait doucement sourire son adversaire, qui demande des excuses publiques à « The Flash ».

Selon plusieurs rapports parus ce mercredi soir, Ryan Garcia aurait été testé positif à l’Ostarine lors de son test effectué avant le combat contre Devin Haney. Il a désormais 10 jours pour demander que son échantillon B soit testé. Selon Mike Coppinger d' ESPN , le premier test de Garcia a également été positif à la 19-norandrostérone, qui est une autre substance interdite, bien que cela ne soit pas confirmé. « Si j’ai pris des stéroïdes, alors je suis certainement GAY » a balancé le combattant sur ses réseaux sociaux.

Haney veut que Garcia s’excuse publiquement

Une déclaration qui a eu le don d’agacer Devin Haney. Le Californien considère cela comme de la triche et espère bien voir Garcia s’excuser pour les torts qu’il cause : « C’est malheureux que Ryan ait triché et manqué de respect à la fois aux fans et au sport de la boxe en se battant de manière déloyale et en enfreignant les règles positives non pas une fois, mais deux fois. Ryan doit des excuses aux fans et d’après son récent tweet, il semble toujours penser que c’est une blague. Nous risquons nos vies pour divertir les gens pour gagner notre vie. On ne joue pas à la boxe. » a lâché Haney, désabusé.

« Je n’ai pas triché un seul jour de ma vie »