Un crack fait galérer le PSG au mercato

Axel Cornic

Prêté au RB Leipzig depuis le début de la saison, Xavi Simons réalise d’excellentes choses et pourrait bien être l’un des hommes clé de la renaissance parisienne, après le départ de Kylian Mbappé. Mais son avenir est encore flou, même si le contrat qui le lie au Paris Saint-Germain court jusqu’en juin 2027.

Connu depuis son plus jeune âge, Xavi Simons commence à peine à s’affirmer au plus haut niveau. Après de très belles choses montrées au PSV Eindhoven, c’est désormais au RB Leipzig qu’il donne libre cours à son talent, pour le plus grand bonheur d’un PSG qui va le retrouver dans seulement quelques semaines.

Mbappé : Le PSG tient déjà son successeur ? https://t.co/DCFnOI8eIj pic.twitter.com/pwU2mjexoM — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Xavi Simons s’éclate à Leipzig

Au terme de son prêt, le Néerlandais va en effet retrouver la France et Paris, mais personne ne sait encore si c’est pour y rester. Car son nom est lié à plusieurs autres clubs, avec Mundo Deportivo qui a notamment évoqué un possible retour au FC Barcelone. Pour rappel, avant de rejoindre le PSG en 2019, Xavi Simons avait fait toutes ses classes dans le club catalan.

Pas encore convaincu par le PSG ?