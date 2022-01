Formule 1

Formule 1 : L’incroyable révélation de Valentino Rossi sur Ferrari !

Publié le 20 janvier 2022 à 17h35 par T.M.

Légende de la Moto GP, Valentino Rossi a révélé qu’il aurait pu faire une carrière également en Formule 1 et pas n’importe où, avec Ferrari.

A 42 ans, Valentino Rossi a décidé de dire stop et de prendre sa retraite après une carrière bien chargée en Moto GP. Aujourd’hui, l’Italien est une légende de sa discipline. Surnommé The Doctor , il a enchainé les victoires et les titres de champions du monde, totalisant 9 sacres. Une carrière qui aurait toutefois pu être différente puisque Valentino Rossi aurait également pu courir en Formule 1. Rapporté par Tuttosport , l’Italien a notamment fait des révélations sur ses essais avec Ferrari.

« J’avais un plan »