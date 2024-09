PSG : Une grosse erreur est dénoncée avec Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le départ de Kylian Mbappé a laissé un grand vide dans le secteur offensif du PSG, désormais orphelin de son buteur numéro un. Et Omar De Fonseca, ancien joueur du club de la capitale, estime d’ailleurs que la direction a fait une erreur en ne recrutant pas de nouveau buteur pour le remplacer.

Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Jadon Sancho… Plusieurs profils de renom ont longtemps été annoncés dans le collimateur du PSG au cours du mercato estival. L’objectif était clair : attirer un gros attaquant pour faire oublier Kylian Mbappé, qui a décidé de partir au Real Madrid. Mais finalement, le PSG n’a fait aucune folie en attaque cet été, et certains regrettent cette décision qui pourrait porter préjudice dans les statistiques.

« Mbappé manque au PSG »

Interrogé dans les colonnes du Parisien, Omar De Fonseca semble déjà regretter Kylian Mbappé, et surtout le fait qu’il n’ait pas été remplacé au PSG : « Mbappé manque à cette équipe ? Oui, oui, oui, évidemment ! Il manque parce qu’il n’y a pas le joueur avec ses statistiques. Si on pense que Dembélé va marquer quinze buts, ce n’est pas vrai. Si on croit que Barcola va faire autant, j’ai des doutes et Kolo Muani on ne sait pas s’il va jouer souvent », indique l’ancien joueur du PSG.

« Paris aura des difficultés »

« Aujourd’hui il y a un déficit. On donne trop de responsabilités aux attaquants qui à la base sont des ailiers et on ne peut pas attendre non plus qu’ils aillent couper au premier poteau sur un centre ou un corner. Dembélé a une occasion incroyable en contre-attaque mais aujourd’hui la signification du match de Paris c’est que pour gagner des matchs contre des équipes qui ne vont pas laisser beaucoup d’espaces, je crois que Paris aura des difficultés », poursuit Da Fonseca. Voilà qui est clair.