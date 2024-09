OM : De Zerbi vend déjà la mèche pour l'avenir de Rabiot

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM ce mardi. Engagé jusqu'en 2026 avec l'écurie phocéenne, l'international français ne fera pas ses valises avant la fin de son bail. C'est du moins ce qu'a affirmé Roberto De Zerbi ce vendredi après-midi en conférence de presse.

Après cinq saisons de bons et loyaux services à la Juventus, Adrien Rabiot a décidé de changer d'air. S'il postulait pour rejoindre l'un des plus grands clubs européens, l'international français a finalement créé la surprise en signant à l'OM. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juve, Adrien Rabiot s'est engagé librement et gratuitement en faveur du club marseillais, et ce, malgré son passé au PSG. Et il devrait s'inscrire sur la durée à l'OM.

OM : Rabiot ne va pas partir en 2025

Ce mardi, Adrien Rabiot a signé un contrat de deux saisons à l'OM. D'après Roberto De Zerbi, présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, son numéro 25 ira au bout de son engagement avec le club olympien.

«Il est pas là pour plusieurs années»

« Je pense qu'il faudra deux ou trois semaines à Rabiot pour se remettre à niveau. Il n'est pas là pour un ou deux mois, mais pour plusieurs années, on ne veut pas trop le presser au risque de le perdre. On aura plus de potentiel avec lui », a affirmé Roberto De Zerbi. Reste à savoir si Adrien Rabiot partira librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin 2026 - comme il a pu le faire au PSG ou à la Juventus - ou s'il rempilera avec l'OM.