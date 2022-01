Formule 1

Formule 1 : Djokovic, polémique... Cette grande annonce pour le GP d’Australie !

Publié le 20 janvier 2022 à 16h35 par P.L.

La polémique autour de Novak Djokovic et l'Open d'Australie a naturellement instauré une certaine inquiétude pour quelques événements qui se tiendront en Australie. Néanmoins, l'organisateur du Grand Prix de Melbourne se dit confiant sur le sujet.

Ces derniers jours, le cas Novak Djokovic a beaucoup fait parler de lui. Alors qu’il venait d’atterrir en Australie pour disputer le premier Grand Chelem de l’année à Melbourne, le Serbe a été contraint de quitter le pays suite à une annulation de visa puisqu’il n’était pas vacciné contre la Covid-19. Le numéro un mondial est donc rentré chez lui et depuis, une certaine inquiétude touche les autres événements qui doivent se dérouler en Australie prochainement, comme le Grand Prix de Formule 1 qui doit se tenir en avril 2022. Cependant, l’organisateur de la course se dit assez confiant sur le sujet.

« Il n’y aura pas de zones grises, comme avec Djokovic, et donc pas d’expulsions de dernière minute en F1 »