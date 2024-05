Vente OM : McCourt a menti, l’Arabie Saoudite arrive !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, le Guardian a publié un article concernant la situation de Frank McCourt à l’OM. L’objectif était de renforcer l’idée selon laquelle l’homme d’affaires américain était engagé sur le long terme à Marseille. Un mensonge selon Thibaud Vezirian.

«McCourt prend les supporters pour des idiots»

« Quinze jours avant la vente du club à l’époque, Margarita Louis-Dreyfus démentait la vente du club. L’article de Guardian sur McCourt est sorti samedi, mais personne n’en a parlé. Du coup, l’OM a envoyé plein de comptes communautaires pour relayer cette info lundi. Plein de comptes ont relayé de manière orchestrée que McCourt voulait rivaliser avec les plus grands, qu’il voulait réinvestir et qu’il ne voulait pas vendre. Quand tu es réellement engagé dans un club, tu n’as pas besoin d’aller dire à un journaliste que tu vas investir. Tu es propriétaire d’un club, tu n’as pas besoin d’annoncer que tu vas continuer à investir, c’est normal de le faire non-stop. Déjà, l’incongruité est là. Ensuite, le fait que ça n’ait pas buzzé pendant trois jours et que d’un coup, ça buzze, ça montre le côté totalement orchestré de la communication de l’OM. Ensuite, on nous renvoie le mirage permanent de ‘McCourt veut rivaliser avec les plus grands, dont le PSG’. Ça s’appelle de la com’ pour sortir par la grande porte, pour faire parler de soi en bien, mais il prend les supporters pour des idiots », regrette dans un premier temps le journaliste sur sa chaîne Twitch, avant d’en rajouter une couche.

«On est uniquement dans la communication»