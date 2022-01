Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly fait le bilan de son année 2021 !

Publié le 19 janvier 2022 à 18h35 par T.M.

Alors que la saison 2022 de Formule 1 va prochainement repartir, Pierre Gasly est revenu sur ses performances en 2021.

Au volant de son AlphaTauri, Pierre Gasly ne cesse de s’améliorer. En 2020, le pilote français avait d’ailleurs réussi l’exploit de s’imposer lors du Grand Prix de Monza. Pour 2021, Gasly avait donc à coeur de continuer sur cette lancée. Malheureusement, le pilote AlphaTauri n’a pas remporté de Grand Prix, mais il a réalisé de très belles performances, s’imposant régulièrement comme le meilleur derrière les Mercedes et les Red Bull.

« J'ai accompli les meilleures performances de ma carrière en F1 »