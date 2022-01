Formule 1

Formule 1 : L'annonce inquiétante de Toto Wolff sur Lewis Hamilton...

Publié le 19 janvier 2022 à 13h35 par A.M. mis à jour le 19 janvier 2022 à 13h38

Invité à commenter la situation de Lewis Hamilton, Toto Wolff reconnaît que le pilote britannique, comme toute l'écurie Mercedes, a beaucoup de mal à digérer la fin de de saison.

Depuis le 12 décembre dernier, date du Grand Prix d'Abu Dhabi, ultime manche du Championnat du monde de Formule 1, Lewis Hamilton entretient le flou concernant son avenir en gardant le silence ce qui alimente les rumeurs concernant une possible retraite du septuple Champion du monde. De son côté, Toto Wolff, bien qu'il accorde quelques interviews, se montre également très évasif sur le sujet et continue d'entretenir le flou concernant l'avenir de son pilote. Sa dernière déclaration semble d'ailleurs alarmiste concernant Lewis Hamilton.

«Nous l’avons dit, ça va être long à digérer»