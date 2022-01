Formule 1

Formule 1 : La FIA joue avec le feu, une catastrophe se prépare pour Lewis Hamilton !

Publié le 19 janvier 2022 à 10h35 par A.M.

Alors que Mohammed Ben Sulayem, nouveau président de la FIA, et Stefano Domenicali, le directeur général de la Formule 1, se sont entretenus au sujet du dernier Grand Prix de la saison, aucune décision n'a été prise ce qui continue d'entretenir le flou sur l'avenir de Lewis Hamilton.

Tous les fans de Formule 1 sont pendus aux lèvres de Lewis Hamilton qui ne semble toujours pas avoir tranché pour son avenir. Très touché par la perte du titre mondial face à Max Verstappen dans le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi, le septuple champion du monde s'est terré dans le silence ce qui jette un froid sur son avenir. Le pilote Mercedes attendrait des sanctions contre Michael Masi, directeur de course de la FIA, qui a pris des décisions plus que controversées lors du régime de voiture de sécurité et sa décision de relancer la course a longuement fait parler, puisque Max Verstappen, chaussé de gommes tendres et neuves a fait un avantage très important sur Lewis Hamilton qui ne pouvait rien faire.

La FIA ne tranche pas, Hamilton toujours dans le flou