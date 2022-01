Formule 1

Formule 1 : Cette confidence de Fernando Alonso sur son âge...

Publié le 20 janvier 2022 à 13h35 par P.L.

En 2022, Fernando Alonso sera le plus vieux pilote présent sur la grille de départ. Mais l'Espagnol ne considère pas son âge comme un défaut, bien au contraire.

Avec le départ à la retraite de Kimi Räikkönen à la retraite, Fernando Alonso sera le plus vieux pilote sur la grille en Formule 1. Âgé de 40 ans aujourd'hui, l’Espagnol a pu faire son retour dans la discipline au volant d’une monoplace de chez Alpine en 2021. Le double champion du monde a pu faire part de son expérience afin d’aider l’écurie française à se développer et à faire des progrès. D’ailleurs, Fernando Alonso ne considère pas son âge comme un défaut, bien au contraire. Et pour l’illustrer, l’ancien de chez Ferrari a pris un élément qui entrera en compte en 2022 et qui lui donnera certainement un avantage.

« Je considère mon âge comme un avantage »