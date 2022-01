Formule 1

Formule 1 : Cette énorme sortie de Sebastian Vettel sur l’avenir de la F1 !

Publié le 20 janvier 2022 à 11h35 par P.L.

Aujourd'hui chez Aston Martin, Sebastian Vettel n'est pas forcément content de la planification du calendrier en Formule 1. Le quadruple champion du monde présage d'ailleurs en avenir terrible à la discipline si la FIA ne s'adapte pas rapidement aux problèmes mondiaux.

Depuis plusieurs années maintenant, les pilotes de Formule 1 sont contraints de voyager de continent en continent pour participer à la vingtaine de Grand Prix prévue sur une saison. Cependant, ces derniers temps, le monde de manière générale commence à s’éveiller concernant plusieurs problèmes, dont ceux écologiques. Et pour Sebastian Vettel, la FIA doit commencer à s’adapter à cela plutôt que de penser exclusivement à l’aspect financier au moment de la planification du calendrier sous peine d’un terrible coup de tonnerre pour les fans de la Formule 1.

« Si la Formule 1 ne s’adapte pas au changement, aux défis et aux problèmes mondiaux, elle risque d’être dépassée ou même de disparaître dans les dix prochaines années »