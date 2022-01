Formule 1

Formule 1 : Polémique, Hamilton... Toto Wolff interpelle la FIA !

Publié le 19 janvier 2022 à 14h35 par A.M.

Toujours frustré par les décisions lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, Toto Wolff espère que la FIA va prendre des décisions fortes.

Mercedes a encore du mal à digérer les décisions de la direction de course lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. Et pour cause, le fait de relancer la course pour un seul tour a permis à Max Verstappen de prendre le dessus sur Lewis Hamilton à quelques encablures de l'arrivée du dernier GP de la saison. Depuis, la polémique enfle et l'avenir du septuple Champion du monde reste incertain, notamment parce que ce dernier attendrait de grands changements à commencer par le départ de Michael Masi, directeur de course de la FIA. Toto Wolff confirme qu'il attend des changements importants.

«Aucune décision ne doit enfreindre les règles pour le plaisir du spectacle»