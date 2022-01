Formule 1

Formule 1 : Hamilton, polémique... Une injustice est révélée après le titre de Verstappen !

Publié le 20 janvier 2022 à 9h35 par A.M.

Invité à commenter le dénouement du championnat du monde de Formule 1, Damon Hill assure que la façon dont Max Verstappen a obtenu le titre est injuste.

Un peu plus d'un mois après le dénouement spectaculaire de la saison de Formule 1, la polémique concernant le titre de Max Verstappen n'a pas désenflée. Il faut dire que Lewis Hamilton garde le silence depuis le 12 décembre ce qui jette un froid sur son avenir. Dans le même temps, Mercedes attend que des sanctions soient prises contre la FIA et plus particulièrement Michael Masi, directeur de course, dont les décisions ont été controversées durant la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi et notamment la gestion de la voiture de sécurité. Et d'après Damon Hill, champion du monde 1996, Lewis Hamilton et Mercedes ont des raisons d'être remontés.

«C'est injuste en soi»