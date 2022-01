Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Mercedes... George Russell annonce la couleur pour 2022 !

Publié le 20 janvier 2022 à 12h35 par P.L.

En 2022, George Russell fera équipe avec Lewis Hamilton chez Mercedes. Cependant, le pilote de 23 ans a avoué qu'il ne prendra pas forcément exemple sur son compatriote pour s'adapter à la monoplace de l'écurie allemande.

Après cinq saisons passées aux côtés de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas s’est envolé chez Alfa Romeo. Mercedes a donc pris la décision de recruter George Russell pour remplacer le Finlandais. Après trois ans passés au volant de sa monoplace de chez Williams, où il a pu faire des progrès significatifs, le Britannique fera équipe avec son compatriote septuple champion du monde. Mais à l’aube de la saison 2022, le pilote de 23 ans a annoncé qu’il ne prendra pas forcément exemple sur Lewis Hamilton pour s’adapter à la nouvelle voiture de Mercedes.

« Non, il n’y aura pas d’étude de Lewis. (...) Personne ne sait quelle sera la meilleure façon de piloter cette voiture »