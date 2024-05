Mbappé : La grande annonce envers le PSG !

Alexis Brunet

Sa décision était connue de tous, mais elle est maintenant officielle. Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé va quitter le club de la capitale à l'issue de la saison. C'est l'attaquant lui-même qui l'a annoncé à travers une vidéo sur ses réseaux sociaux. Dans la foulée, le Français s'est rendu au Parc des princes pour passer un message au CUP.

Il faudra se faire une raison, Kylian Mbappé ne foulera plus les pelouses de Ligue 1 la saison prochaine. Après sept années au PSG, le Français a décidé de dire stop et de ne pas prolonger son contrat. À travers une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, il a annoncé officiellement la nouvelle. Le champion du monde n'a en revanche pas dévoilé l'identité de sa future équipe, mais comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, il y a de grandes chances pour que cela soit le Real Madrid.

Mbappé s'est adressé au CUP

Dans la foulée de l'annonce de sa décision, Kylian Mbappé a pris la direction du Parc des princes, pour participer à un barbecue organisé par le CUP. L'attaquant a d'ailleurs tenu un discours face aux supporters du PSG, comme le rapporte Arthur Perrot, journaliste pour RMC Sport . « Je voulais vous remercier. Ce n’est pas encore terminé parce qu’il y a encore une finale. C'était important de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi et ma famille. Pour ma famille, pas seulement pour le côté sportif, mais aussi pour le côté humain. C'était important pour moi de revenir ici à Paris. De grandir en tant que joueur et aussi en tant qu'homme. »

«J'ai eu la chance de faire partie de ce club»