L’OM victime d’une grosse vengeance ?

Placardisé par l’OM tout au long du mercato estival, Jordan Veretout a finalement trouvé un bon de sortie puisqu’il s’est récemment engagé avec l’OL en tant que joker médical. Et le milieu de terrain de 31 ans espère prendre sa revanche contre l’OM dès dimanche soir, à l’occasion de l’Olympico.

Au même titre que Chancel Mbemba, Pau Lopez ou encore Samuel Gigot, Jordan Veretout avait été placé dans le fameux loft de l’OM en début d’été. L’ancien joueur de l’AS Rome, âgé de 31 ans, n’entrait pas du tout dans les plans tactiques de Roberto De Zerbi, qui souhaitait absolument s’en séparer. Et Veretout, qui a vécu un calvaire pendant plusieurs semaines en coulisses à l’OM, a fini par être transféré à l’OL pour 4M€ après la fermeture du mercato estival, en tant que joker.

« Des moments difficiles »

Interrogé par OL Replay, Veretout se confie sans détour sur son été agité à l’OM : « Ce sont des moments difficiles pour un joueur. Difficile de s’entraîner seul sans accès au groupe pro. Je remercie mes proches qui sont restés à mes côtés. La joie de vire, c’est ce qui m’a permis de tenir. Quand tu es dans des moments compliqués comme ça, tu as juste envie de profiter, de jouer. La meilleure solution était l’Olympique Lyonnais, mais ça a pris du temps, et nous étions impatients », confie la nouvelle recrue de l’OL, qui espère bien prendre sa revanche dimanche à l’occasion de l’Olympico et de ses retrouvailles avec l’OM.

Veretout impatient d’affronter l’OM

« L’Olympico ? Je l’attends avec impatience , mais il faut rester concentré sur ce que le coach demandera. Il faudra mettre ses émotions de côté, ce sera un match de foot, et il faudra rester concentré pour ne pas passer à côté », poursuit Jordan Veretout. Le message est passé…