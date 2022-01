Formule 1

Formule 1 : Un retour de Jean Todt ? La réponse de Ferrari !

Publié le 19 janvier 2022 à 19h35 par T.M.

Alors que Jean Todt n’est désormais plus à la tête de la FIA, du côté de Ferrari, on s’est prononcé sur un possible retour de l’ancienne figure de la Scuderia.

Il y a quelques semaines, Jean Todt avait dû laisser sa place à la tête de la FIA. Un chapitre se tourne donc pour le Français et la question est désormais de savoir s’il va continuer d’avoir un rôle dans le monde la Formule 1. Certaines rumeurs sont alors apparues à propos d’un retour chez Ferrari. Pour rappel, entre 2004 et 2009, Todt avait occupé de grosses fonctions au sein de la Scuderia, à l’instar de directeur général et administrateur.

C’est non