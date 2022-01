Formule 1

Formule 1 : Alain Prost envoie un message inquiétant à Ocon et Alonso !

Publié le 19 janvier 2022 à 15h35 par A.M.

Alors qu'il a quitté son poste de directeur non-exécutif d'Alpine, Alain Prost révèle que le moteur Renault a montré des signes inquiétants concernant sa fiabilité.

C'est désormais officiel, Alain Prost a quitté son poste de directeur non-exécutif d'Alpine. Un sacré changement pour l'écurie français puisque le quadruple champion du monde occupait ce poste depuis 2015. Interrogé dans les colonnes de L'Equipe sur son départ, Alain Prost estime qu'on lui a manqué de respect et s'inquiète même sur la fiabilité du moteur Renault en vue de la saison prochaine, ce qui ne devrait pas rassurer Fernando Alonso et Esteban Ocon, les deux pilotes Alpine.

Prost s'inquiète de la fiabilité du moteur Renault