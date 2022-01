Formule 1

Formule 1 : Red Bull fait une grosse annonce sur Carlos Sainz Jr !

Publié le 20 janvier 2022 à 21h35 par T.M.

Alors que Max Verstappen tentera de conserver sa couronne en 2022, Red Bull craint notamment la concurrence de Carlos Sainz Jr.

En mars prochain, la saison de Formule 1 reprendra ses droits et la question est donc de savoir qui succèdera à Max Verstappen pour le titre de champion du monde. Au volant de sa Red Bull, le Néerlandais entend bien conserver sa couronne, mais la concurrence s’annonce. Lewis Hamilton, s’il est bien au départ, sera à coup sûr revanchard et cherchera à aller conquérir un huitième titre de champion du monde. Mais d’autres pilotes pourraient se mêler à la lutte. Du côté de chez Red Bull, on redoute notamment Carlos Sainz Jr, actuellement chez Ferrari.

« Carlos peut se battre pour le titre »