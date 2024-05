PSG - Luis Enrique : Le Qatar est tombé sous le charme !

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, le PSG a remplacé Christophe Galtier par Luis Enrique. Dès ses premiers échanges avec la direction rouge et bleu, le coach espagnol aurait fait l'unanimité. D'ailleurs, Luis Enrique aurait même convaincu les têtes pensantes du PSG présentes à Doha.

Après une première partie de saison presque parfaite, Christophe Galtier a sombré avec le PSG. Alors que le club de la capitale a mal terminé l'exercice 2022-2023, le coach français a été remercié par la direction rouge et bleu.

Mercato : Après Mbappé, un joueur fait ses adieux au PSG ? Il balance https://t.co/5WH4JoUUn8 pic.twitter.com/LW2Dy5RWKV — le10sport (@le10sport) May 1, 2024

Luis Enrique a tout de suite fait l'unanimité au PSG

Pour remplacer Christophe Galtier, les hautes sphères du PSG ont décidé de miser sur Luis Enrique. Un candidat qui a tout de suite plu à Paris. Selon les informations de L'Equipe , Luis Enrique a fait l'unanimité dès ses premiers contacts avec le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi.

Luis Enrique a également convaincu au Qatar