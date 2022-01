Formule 1

Formule 1 : Hamilton, FIA... Toto Wolff à l'origine du fiasco à Abu Dhabi ?

Publié le 25 janvier 2022 à 10h35 par A.M.

Alors que Michael Masi est sous le feu des critiques depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi, Jacques Villeneuve vole au secours du directeur de course de la FIA et pointe du doigt le comportement de Toto Wolff.

Depuis le 12 décembre dernier, un homme est au cœur de toutes les discussions en Formule 1 : Michael Masi. Méconnu du grand public, le directeur de course de la FIA est vivement critiqué pour ses décisions lors des derniers tours du Grand Prix d'Abu Dhabi et notamment son choix de relancer la course pour un seul après l'intervention de la voiture de sécurité. Une décision qui a permis à Max Verstappen de doubler Lewis Hamilton dans le dernier tour afin de s'adjuger son premier titre mondial. Mais du côté de Mercedes, on ne digère pas, à tel point que Lewis Hamilton réclamerait le départ de Michael Masi afin de poursuivre sa carrière en Formule 1. Mais selon Jacques Villeneuve, le directeur de course n'a rien à se reprocher, à l'inverse de Toto Wolff qui a mis une énorme pression sur lui durant les dernières tours de course.

Villeneuve pointe du doigt Wolff