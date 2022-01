Formule 1

Formule 1 : Sergio Pérez lâche un avertissement à Max Verstappen !

Publié le 24 janvier 2022 à 19h35 par P.L.

Arrivé chez Red Bull en 2021, Sergio Pérez a grandement aidé Max Verstappen dans sa course au titre contre Lewis Hamilton. Toutefois, le Mexicain pense lui aussi pouvoir être sacré au sein de l'écurie autrichienne.

Après trois saisons chez Racing Point où il a fait ses preuves, Sergio Pérez a été recruté par Red Bull en 2021. Et le Mexicain a été plutôt satisfaisant la saison dernière, quatrième au terme de l'année. C’est surtout son travail pour aider Max Verstappen dans la course au titre contre Lewis Hamilton qui a été remarquable. Le pilote de 31 ans a souvent causé des problèmes au Britannique quand le Néerlandais en avait besoin. Néanmoins, Sergio Pérez a aussi ses propres ambitions. Appréciant de travailler chez Red Bull, le Mexicain rêve lui aussi de devenir champion du monde.

« Je suis ici parce que je crois fermement que je peux être champion du monde »