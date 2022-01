Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Sergio Pérez sur son statut !

Publié le 24 janvier 2022 à 18h35 par P.L.

Aujourd'hui pilote de Red Bull, Sergio Pérez a acquis une certaine notoriété chez lui grâce à son parcours en Formule 1. Cependant, le Mexicain a révélé qu'il n'avait jamais spécialement rêvé de cela.

À 31 ans, Sergio Pérez est sans doute l’un des meilleurs pilotes de Formule 1 du moment. Coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull, le Mexicain a souvent rendu service au Néerlandais dans sa quête d’un premier sacre mondial en posant plus d’un problème à Lewis Hamilton. Présent en Formule 1 depuis 2011 et ses débuts chez Sauber, Sergio Pérez a également acquis un certain statut dans son pays puisqu’il est désormais une personne célèbre. Mais s’il trouve cela agréable d’avoir autant de soutien lorsqu’il est sur la piste, l’actuel pilote de Red Bull avoue ne jamais avoir spécialement rêvé de la célébrité.

« Je n’ai jamais rêvé d’être célèbre ou d’avoir autant de soutien »