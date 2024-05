Cyclisme - Giro : Pourquoi Pogacar a déjà assis sa victoire

Alexandre Higounet

Alors que le Tour d’Italie a débuté depuis à peine plus d’une semaine, Tadej Pogacar pourrait bien avoir déjà assis sa victoire comme il l’espérait, afin de pouvoir gérer ses efforts en deuxième puis troisième semaine en vue du Tour de France. Un élément permet en effet d’en attester. Explication.

Dans sa quête d’un incroyable doublé Giro-Tour, Tadej Pogacar sait qu’il lui faut absolument garder de la fraîcheur en vue du Tour de France. Comme analysé précédemment par le10sport.com , la stratégie du Slovène allait obligatoirement être d’écraser au plus vite la course au Tour d’Italie, afin d’être en mesure de gérer la suite de l’épreuve pour économiser un maximum de force.

Ses adversaires sont marqués psychologiquement

Aujourd’hui, après une semaine de course, cet objectif est grandement atteint. Si Pogacar n’a pas forcément totalement écrasé la concurrence, qui reste à 2 minutes trente au classement général, il a tellement marqué ses adversaires psychologiquement que ces derniers apparaissent aujourd’hui quasiment résignés.

« La course contre Pogacar est un peu absurde… »